También exhortaron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, a que comprenda como madre y mujer el dolor de no saber el paradero de un hijo. Esperamos contar con ese entendimiento .

A un mes de cumplirse diez años de la llamada Noche de Iguala, madres de los 43 jóvenes, cuyo paradero aún se desconoce, llamaron al gobierno federal a que cumpla con su promesa de encontrarlos; no importa que le quede un mes o menos a esta administración .

En entrevista previa a la movilización por la 119 Jornada Global por Ayotzinapa, Mario González, padre de César Manuel, uno de los jóvenes desaparecidos, señaló: no sabemos por cuánto tiempo más vamos a seguir en esta lucha, porque no vamos a parar hasta que nos den la verdad, hasta que sepamos realmente qué pasó con nuestros hijos .

Acompañados de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como de colectivos sociales y magisteriales, señalaron que pese a que el presidente López Obrador, insiste en lavarle la cara, en ponerle una camisa blanca al Ejército mexicano, sabemos que estuvo involucrado desde el primer momento, y no vamos a dejar de exigir que entregue todos los documentos que tiene en su poder .

En estas fechas, indicó Mario González, cuando se van a cumplir diez años, está uno enojado por las autoridades que tenemos, tan insensibles; son supuestamente humanistas y deberían de estar con la verdad, pero desafortunadamente no es así .