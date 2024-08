La FGR tiene en sus manos si determina citar a Peña

En cuanto a Enrique Peña Nieto, explicó que la Fiscalía General de la República es la que tiene en sus manos si determina citarlo a declarar, pero si hasta ahora no lo ha hecho, dijo, es porque el propio Murillo Karam asumió la responsabilidad plena de la investigación.

Incluso difundió un video que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dio a conocer en uno de los encuentros que se tuvieron en el actual sexenio con los padres de los normalistas desaparecidos.

En ese video, refirió el mandatario, se indica que en el expediente se encuentra la afirmación del ex procurador Murillo Karam al respecto.

Calificó asimismo de truculento que Zerón pretenda culpar al ex presidente Peña Nieto de los hechos relacionados con la llamada verdad histórica.

Y respecto de las insinuaciones de que protege al ex mandatario, el presidente puntualizó:

“Mis adversarios –dijo– le buscan por todos lados. Yo no protejo a nadie, no soy tapadera, no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie.”

Y subrayó:

Actuamos con apego a la verdad, pero no vamos de ninguna manera a utilizar chivos expiatorios o a caer en lo que antes aplaudían los medios, casi todos: lo espectacular .

–¿Por qué no se procedió hasta ahora? –se le preguntó durante la conferencia.

El titular del Ejecutivo respondió: