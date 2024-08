Creo que tienen mucho que aportar. Lo que pasa es que a veces no hay la interlocución adecuada, porque a veces sus dirigentes no se prestan al diálogo o quieren cosas totalitarias, y eso no es posible.

Reiteró que el PT no se ha negado a escuchar a los trabajadores de México, por lo que en la próxima legislatura continuará en ese tenor. Por el contrario, hay cerrazón por parte de ministros, jueces y magistrados, quienes son los líderes de este movimiento; no obstante, la convocatoria sigue siendo vigente a dialogar .