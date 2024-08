César Arellano García

Reynaldo Manuel Reyes Rosas, magistrado presidente del décimo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México, promovió el primer amparo contra el inconstitucional proceso de reforma judicial, que ayer dictaminaron los diputados federales.

En entrevista, dijo que la razón fundamental de interponer el recurso es que todavía no puede empezar el procedimiento de reforma, ya que la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados carece de facultades constitucionales porque “es un órgano inconstitucional para efectos de dicho proceso.

“Es un órgano legislativo, sí, pero no tiene ninguna facultad para intervenir. Lo que está haciendo es preparar el camino sin contar con ello. El único órgano, desde que la Constitución es tal, es el Constituyente Permanente o Poder Reformador, que en términos del artículo 135 de nuestra Carta Magna está integrado, este constituyente, no confundir con Comisión Permanente, por el Congreso federal y todas las legislaturas de este país. Si hablamos en estos términos, el Congreso federal todavía no se instala, esto será a partir del 1º de septiembre, con su nueva integración.