Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2024, p. 4

No hay posibilidades de diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por el tema de la reforma al Poder Judicial, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo dejó claro: diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México, pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, es un principio básico de independencia, de soberanía .

Durante la mañanera de ayer, el mandatario descartó los amagos en el sentido de que esa reforma dañaría el T-MEC, y aun cuando así fuera: México es una patria libre, independiente y soberana, eso está por encima de cualquier tratado .

Señaló que no hay ningún enojo o enfrentamiento con el representante de la Casa Blanca –quien la semana pasada manifestó su abierto rechazo a la mencionada reforma y se dijo dispuesto a diálogo sobre el tema–, pero remarcó que Salazar no puede opinar ni pedir una discusión al respecto.

“No, si no es pleito, es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, muy respetuosos de nuestra relación de amistad, de cooperación, pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país, esa no es la función de un embajador (…) él es muy buena persona, pero es una política y no siempre vamos a coincidir.”