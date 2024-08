David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2024, p. 31

Nueva York y Washington., Gozando del éxito de la Convención Nacional Demócrata de la semana pasada, la candidata presidencial de ese partido, Kamala Harris, y su compañero de fórmula, Tim Walz, comenzarán mañana una gira en autobús al estado clave de Georgia, mientras sus contrincantes republicanos Donald Trump y J.D. Vance realizarán múltiples actos en Pensilvania y Michigan.

Esos estados no fueron seleccionados por las campañas al azar; son tres de los seis o siete considerados claves , en torno a los cuales muy probablemente se definirá el resultado nacional de la elección presidencial del 5 de noviembre.

Las encuestas indican que la contienda presidencial está muy cerrada y por lo tanto el enfoque en las últimas 10 semanas será sobre esos estados claves, entre los cuales están Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada y posiblemente Carolina del Norte. En dichas entidades, los candidatos están virtualmente empatados, aunque a nivel nacional Harris está arriba por 3 puntos, según el promedio de las principales encuestas. Pero no hay voto directo nacional para presidente en este país, y en la práctica se realizan 50 elecciones estatales, y con un par de excepciones, quien gane cada estado se lleva todos los votos electorales de esa entidad para acumular los 270 o más que se requieren al final para ganar la Casa Blanca.

Más de 154 millones de personas participaron en la elección nacional de 2020, pero Joe Biden ganó sólo por un margen de entre 100 mil y 300 mil votos en total. El sitio de noticias y de análisis político Axios examinó el electorado potencial de 2024 y concluyó que aproximadamente 244 millones de estadunidenses tendrán el derecho de votar. Pero 99.5 por ciento de nosotros no serán los que deciden: o no votamos, o siempre votamos de la misma manera, o vivimos en estados donde es virtualmente seguro que serán rojos (republicanos) o azules (demócratas) . O sea, 6 por ciento de los votantes en seis estados podrán acabar decidiendo esta elección, según un analista demócrata entrevistado por Axios.

La democracia en EU

Para un país que no deja de sermonear al resto del mundo sobre la democracia, Estados Unidos es un país poco democrático. En 48 de los 50 estados, al ganador le son otorgados todos los votos electorales de cada entidad en la que triunfe, aun cuando sea por un margen microscópico. Más aún, por un sistema electoral que le otorga a pequeños estados un poder no proporcional en el voto electoral, el candidato que obtiene la mayoría de los votos a nivel nacional no necesariamente gana la presidencia. En 2000, por ejemplo, el demócrata Al Gore ganó más votos a nivel nacional pero perdió ante George Bush, y en 2016, Hillary Clinton también ganó más votos a nivel nacional, pero perdió la elección y Trump llegó a la Casa Blanca.