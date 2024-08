En Michoacán, Jairo Mandujano, dirigente de la sección 18 de la CNTE, dio a conocer que ante la falta de atención a sus demandas laborales, unos 18 mil profesores de primaria y secundaria no retornaron ayer a las aulas.

Un maestro que labora en la Sierra comentó, bajo condición de anonimato, que muchos padres de familia pidieron la suspensión de clases, pues con los bloqueos carreteros, no ven forma de ingresar a las comunidades . Dijo que uno de los municipios más afectados por la violencia es Chicomuselo.

Reprochó: No hemos visto que hayan detenido a ningún delincuente que se pasea en las carreteras en las narices del Ejército y la Guardia Nacional. Hay una gran descomposición que repercute en la educación y ha obligado a que muchos jóvenes deserten de los colegios .

No tenemos una cifra exacta del número de escuelas, alumnos ni maestros, pero son decenas de miles que no comenzaron actividades , aseguró Falconi en entrevista, y señaló que fueron afectados alumnos de todos los niveles educativos.

Decenas de miles de alumnos de las regiones Sierra, Frontera y Frailesca de Chiapas no comenzaron las clases ayer, debido a la violencia que prevalece en esas regiones por la disputa que mantiene grupos rivales del crimen organizado, informó Armando Falconi, dirigente de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Apuntó que en Aguililla, Zacapu y La Huacana, las escuelas no comenzaron las clases al 100 por ciento, ya que exigen el cumplimiento de diversos pendientes laborales con 28 mil trabajadores de la educación, pago a personal eventual, contratación a egresados normalistas, entre otras demandas.

En Oaxaca, mil 400 menores de educación inicial –que va de maternal hasta los 5 años y 10 meses– no comenzaron el ciclo escolar 2024-2025, debido a que no se ha contratado a 24 profesores, tres médicos y una enfermera, además de que no se ha pagado el salario de un galeno, informó el de secretario de prensa y propaganda de la sección 22 de la CNTE.

El problema, explicó, es que el gobierno que encabeza Salomón Jara acordó que para el retorno a clases se solventarían esos requerimientos, lo que no ocurrió, y de 30 contrataciones solamente se han realizado seis.

Por ello, mentores de educación inicial suspendieron actividades y bloquearon la calle 5 de Armenta y López y la avenida Independencia de la capital del estado. Igualmente el inicio del periodo escolar se aplazó en al menos cinco escuelas de Acapulco, Guerrero, por protestas relacionadas con reclamos laborales de mentores.