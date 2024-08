Afp

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2024, p. 8

Londres. Los seguidores de la mítica banda de rock británica Oasis vibraron ayer con mensajes de Liam y Noel Gallagher que alimentan los rumores de un regreso a los escenarios 15 años después de su separación.

Los hermanos publicaron, la noche del domingo al lunes, el mismo clip de 11 segundos en las redes sociales, con un solo mensaje: “27/8/24. 8 de la mañana (7 GMT).

Tres décadas después del álbum Definitely Maybe (lanzado el 29 de agosto de 1994) que catapultó a Oasis a la fama, ¿cabría esperar el anuncio de su vuelta? Los gustosos de la banda, que deslumbró con Wonderwall, Don’t Look Back In Anger and Champagne Supernova, han fantaseado durante años con esa idea, pero rara vez ha parecido tan probable como hoy.

El domingo, Liam, de 51 años, dedicó Half The World Away de Oasis a Noel, de 57 años, durante su concierto en el Festival de Reading,en Londres. El artista interpretó varios éxitos de Definitely Maybe y, al finalizar el concierto, mostró en pantalla gigante el mensaje publicado en redes.