Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2024, p. 8

Camino a su edición 20, el festival Mutek, de origen canadiense, ha brindado conciertos memorables. Uno de esos, el set de Dj Rashad en México, hace una década, cuando se presentó el productor del estilo de house conocido como footwork. Hasta su temprana muerte, Rashad exploró su propia marca de hip-hop, en la que incorporó y reinterpretó gran cantidad de elementos. También se presentó en el festival NRML, en Monterrey, junto a Dj Spin.

Disco recomendado: Double cup, 2013, editado por el sello Hyperdub.

The Bug o Kevin Richard Martin tocó en una sala pequeña del Mutek 2019 y se escuchaba el ruido de fondo de una rave controlada. Su rango musical, del tecno al dub, también es conmovedor y tranquilo. En esa ocasión, presentó un proyecto que bordeaba lo ambient, King Midas Sound, acompañado del poeta de Trinidad Roger Robinson. Acaso un poco incómodo por el sonido que se filtraba, The Bug creó en ese espacio casi vacío, una ex fábrica de harina, una experiencia inolvidable.

Disco recomendado: Concrete Desert, junto con Earth, 2016, editado por el sello Ninja Tune.

Ciani

Cuando Suzanne Ciani (Indiana, 1946) comenzó a dar conciertos, imaginaba obras de teatro con sonido sourround en el que su instrumento tenía un rol predominante. Su expresividad contrastaba con muchos discos de sintetizador de la época, en los que se arreglaban canciones para ser interpretadas con el novedoso sonido, y a veces eran demos de sistemas de audio estéreo. Los discos de Ciani fueron redescubiertos, en parte gracias al documental Sisters with Transistors (2020, dirigida por Lisa rovner), que demostró que existía más de una generación de mujeres compositoras de música electrónica que fueron subvaloradas por la historia.

Comparable a Delia Derbyshire,que componía para la BBC, Ciani aportó innovación a diferentes bandas y a publicidades de grandes marcas. En entrevista durante un homenaje en el Moogfest, habló sobre su uso del sintetizador: Siempre he imaginado un teatro del futuro, en el que el foro está afinado para permitir múltiples parlantes y visuales con proyecciones o eventos con las visuales integradas. Me gusta comunicar las interacciones de performance con la máquina, así que en mis conciertos proyecto el Buchla, y las visuales se van modificando según el volumen de la música. Necesitamos que los arquitectos diseñen espacios que no sean sólo para performances acústicas sin fallas, sino que también sirvan para operar electrónicamente. El Buchla fue diseñado para generar movimiento especial al instante y la habilidad para hacerlo será más y más importante .

Disco recomendado: Voice of Packaged Souls, 1970, editado por Liquid Sound records.

Leon