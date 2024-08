Adam White

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2024, p. 7

En una escena de Close to You, película que marca el regreso a la pantalla grande de Elliot Page –antes Ellen Page–, un hombre trans vuelve a casa con su familia y se encuentra con una vieja amiga de la secundaria que no lo ha visto desde antes de su cambio. Ésta sonríe, lo estudia. “Te ves igual –le dice–. Sólo más tú”.

Page tuvo experiencias brillantes en las cintas que hizo antes de su transición en la vida real (recordemos Juno o la alucinante Inceptión, de Christopher Nolan), pero no fueron experiencias completas, comparte. Esto sonará muy dramático , advierte en entrevista. “Siento que he alcanzado un nivel de calma que nunca pensé que lograría en un set. Simplemente no podía. Siempre me sentí demasiado incómodo, demasiado no presente. También…”

Está en Los Ángeles en un descanso de la promoción de la última temporada de The Umbrella Academy, serie de ciencia ficción de Netflix sobre una familia disfuncional de superhéroes. El director de Close to You, Dominic Savage, está en su casa en Londres, y en una videollamada grupal se conectan con The Independent.

Elliot Page tiene 37 años pero parece mucho más joven. Obtuvo una nominación al Oscar por Juno y, particularmente después de declararse trans, en 2020, es una de las personas de las que más se habla en el planeta. Savage es un británico cisgénero de 61 años, de ojos brillantes, un cineasta interesado en el drama naturalista y los estudios de personajes conmovedores.

A Page le encantaba su trabajo y su enfoque relajado, con estrellas como Kate Winslet, con las que el director se reunía y poco a poco construían una historia a partir de ideas. Close to You surgió de manera similar. En el set, Savage a veces dejaba que su cámara rodara sin un punto final fijo. Una sola toma duró 53 minutos.

Disfruto cuando veo actores haciendo algo en lo que creo totalmente , dice Savage. Veo muchas películas, y aunque muchas están muy bien hechas y tienen actuaciones geniales, en realidad no miro la realidad de sus sentimientos. Este proceso lo permite, y cuando veo a Elliot en la pantalla o cuando estábamos haciendo nuestra película, en realidad me afectó terriblemente. Sabía que iba a llegar a un lugar muy poderoso dentro de sí mismo .

Close to You es una especie de regreso a casa cinematográfico para Page, y su primera película desde Flatliners, de 2017, un sombrío remake de terror que, en sus memorias de 2023, Pageboy, describió como un verdadero desastre .

La cinta está alineada con la propia identidad de Page y con una narración pequeña, íntima y basada en los personajes. Él interpreta a Sam, quien ha hecho una transición y sabe que viajar de regreso a su pasado abrirá viejas heridas. La película es divertida, tierna y se aleja bastante de los clichés: Sam no se asusta con su familia porque sean terribles, por ejemplo. De hecho, son liberales bien intencionados.

El objetivo era no tener una familia horrible y transfóbica , comenta Page. La idea era estar en una que realmente estuviera haciendo lo mejor que podía y que amara a Sam. Quería encontrar ese equilibrio entre la alegría y la sensación de alcanzar personalmente un lugar al que nunca pensaste que llegarías . En Close to You, Sam y su amiga de la secundaria Katherine (Hillary Baack) comparten una dinámica compleja y vagamente romántica, libre de las reglas de género e identidad sexual.

No como en la película

Tampoco es la vida de Page. Si bien existen paralelos entre él y el personaje, éste parece haber tenido las cosas mucho más fáciles. Page, por ejemplo, escribió en sus memorias que está distanciado de su padre y su madrastra, mientras la relación con su madre –hija de un ministro que en un momento le dijo que la homosexualidad no existe– ha fluctuado a lo largo de décadas. Sin embargo, hoy están cerca.