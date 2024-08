Juan Manuel Vázquez

Martes 27 de agosto de 2024, p. a10

A los ídolos en México se les adora con devoción, sobre todo si están atravesados por alguna forma de tragedia. Muchos boxeadores consumidos por los vapores del alcohol y la vida fiera son venerados cual santos. Es difícil reconocer en esos patrones a un peleador en ascenso como David Picasso, quien hace tres días venció al armenio Azat Hovhannisyan, en el combate preliminar de la exhibición que ofreció Floyd Mayweather en la Arena Ciudad de México.

Nadie creería que ese joven de 24 años, pulcro y bien peinado, que ayer se presentó desde muy temprano en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde estudia la licenciatura en neurociencias, es el mismo boxeador que la noche del sábado batallaba entre las cuerdas para defender un campeonato plata del CMB.

David no encaja en el estereotipo del boxeador mexicano más tradicional , dice Alfonso Pica-sso, padre y entrenador del púgil; muchos quisieran verlo cortado y con el rostro lastimado para que demuestre que es un buen peleador, pero no es así. Es un atleta que se cuida y lo cuidamos en el equipo; además, tiene otras metas aparte del deporte. Eso no es común ni en México ni en ninguna otra parte .

Aunque al final la pelea del sábado contra el armenio se complicó, David salió vencedor y hoy su cara no tiene un solo rastro de aquella batalla.

En cualquier explanada de Ciudad Universitaria, el aspecto del joven Picasso se pierde con naturalidad entre la comunidad estudiantil. No lleva ropa ostentosa ni joyas, viaja en el Metro –aunque su padre aclara que tiene un auto 2015, aunque todo rayado–, pero prefiere el transporte público. No es una figura en ciernes a la manera tradicional, insiste su padre y entrenador.

Hay algo en él púgil que trae a la memoria la imagen del Toluco López: cuando arribó Picasso el sábado en la Arena Ciudad de México, con una capa ranchera y un gran sombrero de charro. Sin embargo, más de medio siglo aleja a estos personajes, sobre todo los distancia la narrativa que los acompaña: al primero, una vida perdularia y apasionada en el cuadrilátero; al segundo, la pulcritud y la vida como un camino de virtud.

“No critico a los ídolos del pasado, vivieron otro contexto, pero creo que Canelo Álvarez se ha convertido en un nuevo referente del boxeo mexicano y eso nos influye a todos, pero desconcierta a otros porque no entra en ese estereotipo del ídolo que fracasa”, expuso Picasso a La Jornada hace un par de años, cuando era considerado una de las mejores promesas en este deporte.

Veo que la gente empieza a encariñarse con Picasso , dice ahora su entrenador en su versión de padre orgulloso; no es un muchacho soberbio, sino modesto, que trabaja y estudia una carrera científica, que pelea con elegancia y es muy serio en el boxeo. Creo que lo ven como un buen ejemplo a seguir .Presentación estelar

Si al Toluco sus devotos lo apoyaban con gritos de doble filo como el inolvidable ¡Toluco, ya ni noqueando ganas! , a Picasso le motivan con la simpatía que se prodiga a un niño aplicado en una competencia escolar. ¡Tú puedes, Picasso! ¡Enséñale de qué están hechos los mexicanos! , le gritaban el sábado cuando peleaba ante el armenio.

Esa noche fue la presentación estelar de Picasso ante el gran público. La arena, con capacidad de 21 mil asistentes, estuvo casi llena y se transmitió por distintas cadenas televisivas. La responsabilidad más grande fue que se trataba de la pelea de respaldo a la función estelar de una de las estrellas históricas del boxeo: Floyd Mayweather. Después de hacer que la gente se pusiera de pie y gritara enardecida, muchos aplaudían emocionados y repetían que ese combate se robó la noche.