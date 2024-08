A

venturero de carácter y de espíritu, la carrera y la vida de Alain Delon fueron fulgurantes.

Su belleza extraordinaria llamó la atención de cineastas como Luchino Visconti y Jean-Pierre Melville, quienes le dieron importantes papeles en películas que lo harían pasar a la historia de la cinematografía.

Alguna vez, en una entrevista para televisión, Alain Delon declaró, con absoluta razón: Jean-Paul Belmondo es un actor y gran actor. Yo soy una estrella . Su lugar estuvo siempre en una constelación estelar.

Su relación amorosa con Romy Schneider fue contemplada por el público como un estado de gracia excepcional. Vendrían después otras mujeres, magníficas todas, pero sin la misma ternura: Mireille Darc, Nathalie Delon –quien fue su única esposa–, Dalida, Rosalie van Breemen –madre de dos de sus hijos–, Anne Parillaud y otras.

Su muerte, a pesar de ser esperada a causa de su edad, no dejó de causar asombro, ese asombro que se tiene ante lo inusitado y lo misterioso. Alain Delon parecía ser eterno. Estaba ahí, siempre presente, respondiendo a los periodistas a preguntas en ocasiones anodinas, a veces existenciales. Siempre en su particular manera de hablar de sí mismo: en tercera persona, según él por modestia, para no decir yo .

Ni siquiera dudaba en evocar su propia belleza. Al periodista, un tanto venenoso que lo entrevista y le pregunta si su belleza es un problema para él, contesta: “No. Puede ser un problema, si se es hermoso y estúpido, lo que no es mi caso. También puede ser un problema, si se es guapo y mal actor, lo que no creo que sea mi caso tampoco. Se puede ser guapo y no demasiado estúpido, y entonces, efectivamente, no es un problema para sí mismo, sino para los demás, porque molesta. Voilà. Sin embargo, a quien hay que agradecer es a mi madre, porque hay que reconocer que la belleza representa una gran ventaja en la vida”.

Alain Delon nace en un medio muy modesto y crece acostumbrándose a luchar siempre para sobrevivir. Como su madre estaba obligada a trabajar, lo confió a una familia adoptiva. El papá de esa familia trabajaba de vigilante en la prisión de Fresnes. El pequeño Alain creció, así, a la sombra de los muros de una cárcel.