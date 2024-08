D

e veras debemos agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador la publicación de su libro ¡Gracias! (México, 2024, Editorial Planeta). Es un libro grande, de 555 páginas, sin pretensiones literarias, escrito como testimonio personal y dedicado sencillamente a los jóvenes , lo que indica que, como estadista que es, está pensando en el futuro, no de él: de la nación mexicana que pronto estará (nuestra generación va de paso) haciéndose cargo de continuar la obra encabezada por el autor de la obra.

Los agradecimientos que aparecen en la primera página no podían ser más certeros; a Pedro Miguel, el agudo escritor, cronista, periodista comprometido con muchas buenas causas, entre ellas, la 4T, y a Laura Nieto, su inteligente secretaria de mucho tiempo, ahora ya en los buenos tiempos del triunfo pero también en los anteriores, en los de inseguridad y zozobra de las épocas de la larga caminata hacia 2018, cuando fue el gran cambio, avanzando siempre cuesta arriba y con mil dificultades, carencias y obstáculos.

Desde luego, empiezo por recomendar el libro; hay que leerlo, eso siempre esperan sus autores, de un tirón o poco a poco (yo me tardé varios meses); no es la obra de un profesional de la literatura, es un testimonio humano, una larga narración, pero también mucho más que eso.

Empieza, como otras autobiografías famosas, desde el nacimiento; la primera frase del primer capítulo es esta: Soy originario del pueblo de Tepetitlán, municipio de Macuspana, Tabasco, estado más tropical de México . Y de ahí “pa’l real”; 20 capítulos y un complemento de notas.