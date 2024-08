Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 26 de agosto de 2024, p. 15

Con el regreso a clases de 24.4 millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria en todo el país se inicia el segundo año de aplicación de la reforma educativa de la Cuarta Transformación, entre críticas en torno a sus contenidos y a la forma en que se está llevando a la práctica en las escuelas.

Especialistas y docentes señalaron que en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) hay mucho que se debe revisar con visión autocrítica; no todo es malo, hay propuestas innovadoras, pero no todo está bien. El peligro es que no se escuche a las comunidades escolares y se caiga en la simulación con programas que se siguen imponiendo desde arriba, pese al discurso de inclusión y autonomía pedagógica .

El inicio del ciclo escolar 2024-2025, con 190 días de clases efectivos, será el último que encabece el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un contexto de cambio de gestión y de posible desaparición de dos pilares de su reforma: la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y su respectiva ley, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), organismo creado por la Ley Reglamentaria del artículo tercero constitucional, modificado al inicio de su gestión, en 2019.

En entrevista, Teresita Garduño, experta en temas educativos, pedagoga y directora de la Escuela Activa Paidós, señaló: Aún tenemos una Secretaría de Educación Pública (SEP) muy vertical, que ha contemplado pocos o nulos espacios para una verdadera reflexión pedagógica de los docentes .