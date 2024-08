Arengaba a vitorear a los visitantes y hasta mencionó una versión que, dijo, andaba circulando: Alguien dice que los trajo el gobernador. No, vinieron solos, por su propia voluntad. Son compañeros del movimiento, pero además el mayor orgullo de nosotros es que son nuestros compañeros de movimiento. Son de la 4T , dijo con particular énfasis.

Esta gira formó parte de las inauguraciones conjuntas que realizan López Obrador y Sheinbaum por todo el país y hoy correspondió al distrito de riego vinculado a la presa Picacho. La explicación técnica correspondió al director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez.

Con una inversión federal de 5 mil 446 millones de pesos –dijo–, la zona de riego de la presa Picachos incorpora 22 mil 500 hectáreas, en beneficio de casi 3 mil 200 productores. Así, Sinaloa cuenta con 13 presas y ocho distritos de riego.

Martínez subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral del Presidente para fortalecer la independencia agroalimentaria de México y apoyar a los productores agrícolas mexicanos. Un campo fuerte es esencial para garantizar que México pueda alimentar a su población con productos de calidad .

En la última fase de su administración, el Presidente se muestra ya muy tranquilo; ante los encendidos gritos de sus simpatizantes, sólo sonríe y levanta la mano.