Qué raro que en 30 años no cuestionaron la misma regla que está desde 1996 y hoy quieren que el INE haga algo que ni ellos hicieron. Hay que hablarle con claridad a la gente, y si no le dan elementos suficientes, pues les están mintiendo. La Constitución la hacen los legisladores, no los consejeros del INE .

En entrevista, manifestó su molestia por el activismo de actores políticos, ex consejeros y ex magistrados, e incluso legisladores que promueven un debate falso y mienten al afirmar que el INE apoya la sobrerrepresentación , cuando tal circunstancia está definida, avalada, en la Constitución, donde dice que (para la asignación de plurinominales) se tomará en cuenta la votación de un partido político más ocho puntos, eso es sobrerrepresentación .

Pero el asunto va más allá de un alud de críticas; ella, en lo particular, es blanco de violencia política en razón de género de quienes afirman que vota conforme le ordena su esposo e incluso “seudoperiodistas que escriben que ‘no me vaya a regañar mi marido’ por la manera en que voto” .

Los discursos de odio no deben ser normalizados

Sin embargo, sostuvo, las agresiones por parte de personas de ambas posiciones se han incrementado con expresiones de violencia y discursos de odio, los cuales, advirtió, ni deben ser normalizados ni los vamos a admitir .

Invito a cualquiera a entrar a mis redes sociales para ver las manifestaciones que hay de odio, de violencia, de amenazas, presiones. Y no, yo no voy a ceder a ninguna presión ni a ninguna amenaza. Yo resolví como estoy segura que debe resolverse de acuerdo al marco constitucional, legal. Y ello estaba dado incluso porque el propio Tribunal Electoral confirmó nuestro acuerdo del 7 de diciembre , puntualizó.

No obstante, dijo, las amenazas se han incrementado por todas las vías con mensajes en los que les advierten a los consejeros y consejeras que acudirán a sus casas y que les harán daño a sus familias.

En cuanto a lo aprobado el viernes, Humphrey subrayó que el mecanismo de asignación de diputados y senadores plurinominales no es competencia del INE sino del Congreso de la Unión, donde se hacen las reglas.

Si queremos otro sistema que sea proporcional, y no uno con preponderancia mayoritaria, con lo cual yo estaría de acuerdo, eso implica una modificación constitucional, no de un cambio de interpretación que desatienda lo que diga la Constitución, y es lo que como consejeros y consejeras no podemos avalar; es decir, no cumplir con la Constitución por estar presionados por un lado, y por el otro para resolver en el sentido de que unos y otros creen que debemos resolver. Como árbitros debemos apegarnos al marco jurídico y resolver así.

–¿Tiene identificado de dónde vienen las amenazas?

–En este caso ha sido un ataque sistemático que ha estado orquestado en redes sociales, correos institucionales, etcétera, y también tiene que ver con violencia política pues muchos de los comentarios tienen que ver con mi pareja actual o anteriores parejas, y no se detienen a pensar en mis argumentos en el Consejo General.

Precisó: “No hay un análisis puntual respecto de lo que voto y las consideraciones que doy; siempre expongo públicamente las razones por las que apoyo o no un acuerdo del consejo, y en lugar de atender al fondo de mi análisis, sólo se trata de discriminar, e incluso se dice que yo me debí haber excusado de votar –el viernes– por conflicto de interés”.