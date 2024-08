De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 26 de agosto de 2024, p. 8

Cientos de personas, entre empleados del Poder Judicial (PJ), abogados, jueces, magistrados y sus familiares, así como miembros de organizaciones como México Unido, marcharon ayer en las principales ciudades de al menos 19 estados en rechazo a la reforma en la materia que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

México, esta es tu lucha , ¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma! , En defensa del estado de derecho y el imperio de la ley y Respeto a la democracia fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes.

En algunas de las protestas los inconformes se pronunciaron también por la defensa de los organismos autónomos, cuya desaparición fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y en repudio a la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.

La enmienda constitucional propone elegir a través del voto popular a los jueces, magistrados y ministros, la reducción de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la eliminación de sus dos salas, entre otras propuestas. Los quejosos consideraron que es una grave violación a la división de poderes por parte del Ejecutivo federal.