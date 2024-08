Iván Evair Saldaña y César Arellano

Lunes 26 de agosto de 2024, p. 7

Al marchar en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), trabajadores, ciudadanos y actores políticos advirtieron ayer que esa enmienda –que hoy dictaminarán los diputados federales– representa un retroceso a la justicia en México porque deja de lado la carrera judicial como uno de los mejores elementos para seleccionar jueces; además, llamaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a no consumar la sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso.

Para el magistrado del primer circuito Juan Pablo Gómez Fierro, el país necesita una reforma de justicia integral que pase desde la seguridad pública, las fiscalías, la justicia local y mejorar aspectos de la carrera a nivel federal, no cambios a la Constitución centrados en la elección por el voto popular de los jueces, magistrados y ministros donde se privilegien la suerte, el azar y la popularidad sobre el mérito y la capacidad.

Me parece que la selección de jueces a través de la carrera judicial es el mejor método. No estamos defendiendo una posición personal, una situación de privilegio, estamos defendiendo los derechos de las personas. Yo me puedo ir mañana, el problema es qué sistema de justicia le vamos a dejar a México para las siguientes décadas , dijo a La Jornada.

Marisela Gutiérrez Galindo, actuaria con 25 años de servicio, adscrita al juzgado cuarto de distrito con residencia en Acapulco, Guerrero, afirmó que el proyecto de reforma afecta los derechos de los empleados porque no respeta la carrera judicial de toda la base trabajadora; además, atenta contra los principios nacionales e internacionales establecidos en la Constitución. No podemos tener juzgadores independientes si no existe un Estado democrático y de derecho .

Fueron viejos conocidos

De acuerdo con los organizadores de la marcha que partió del Monumento a la Revolución a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), participaron alrededor de 2 mil personas, en su mayoría trabajadores del PJF y de la Corte.

También estuvieron actores políticos, entre ellos José Ángel Gurría Treviño, ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, quien diseñó el proyecto de nación de la ex candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez.