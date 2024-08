L

os equipos mexicanos tenían demasiada prisa en zafarse de la Leagues Cup, como si de verdad extrañaran a su amada Liga Mx para, acá sí, dejar la piel y hasta la vida en las canchas; sin embargo, el retorno resultó decepcionante con una fecha 5 a medio gas en la que perdieron América y Pumas, Chivas empató y La Máquina, pese a un segundo tiempo deficiente ganó con lo justo al colero Querétaro y está en la cima… El que continúa en plan sorprendente, con la motivación a tope, es el Mazatlán de Víctor Vucetich, que goleó a los Tuzos del Pachuca.

Los equipos regios andan de malas. El Monterrey se mantiene entre los punteros no tanto por gracia de la directiva y sus golpes de timón, sino porque Fernando Tano Ortiz dejó a la plantilla bien posicionada antes de que lo echaran caprichosamente. A Martín Demichelis, el flamante remplazo, se le escapó de las manos el debut soñado y el liderato, porque, al minuto 98, Xolos le empató… A Tigres se le indigesta la dinámica de Chivas, le causa vértigo y André Pierre Gignac falló un polémico penal, aunque luego enderezó la nave. Lo de América fue penoso. En el estadio Azul, casi vacío, el bicampeón nomás no pudo ante el modesto Puebla. Contra los pronósticos, los de la franja obtuvieron su primer triunfo del torneo, justo cuando la presión asfixiaba al timonel José Manuel de la Torre, no vaya a ser de esos que tardan más en volver que en irse… El Necaxa fue otro que sumó 3 puntos al dar cuenta de los Bravos. El equipo fronterizo fue demandado por el jugador Jesús Dueñas, quien lo acusa de haberle falsificado su contrato. Una voz en medio del desierto.

Pumas tuvo una visita aciaga al estadio Jalisco. César Chino Huerta y Julio González anduvieron erráticos y sucumbieron ante el Atlas. Al de la melena rizada le llovieron abucheos por fallar un penal, ahora les toca recibir a Tigres, otro juego complicado… Las Chivas no necesitaron a Javier Hernández para sacar un punto del complicado Volcán, así que el Chicharito ya puede seguir recuperándose y haciendo relaciones públicas, pero está claro que, así sea con muletas, lo van a desempolvar para el clásico nacional. Lástima, tan bien que se está acoplando el equipo sin él.