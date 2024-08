No escapó a los oradores que a partir de hoy empieza el arduo trabajo de convencer al electorado de la necesidad de votar por una plataforma que sea el punto de unión de una nación fragmentada y dividida por la mezquina voluntad de un personaje, cuyo principal objetivo dentro y fuera del gobierno ha protagonizado el regreso a un pasado oscurantista.

Durante y tras la convención, decenas de observadores políticos han expresado la necesidad que tiene Harris de aterrizar sus propuestas. Hacerlo en forma realista y comprensible para miles de electores indecisos que no entienden la esencia de ellas, ni cómo logrará concretarlas, es una tarea que exigirá un esfuerzo extraordinario. Por diversas razones no le fue posible a Biden explicar ni trasmitir el beneficio de sus propuestas, es una lección que Harris debe aprender para evitar que le suceda lo mismo. No pasarán muchos días antes de que Trump y sus adláteres republicanos le exijan claridad y viabilidad en forma que la candidata demócrata piensa aterrizar su programa. Contrastarlo con el Proyecto 2025, diseñado como punta de lanza de los republicanos en los más oscuros cubículos conservadores, estará en el centro de la campaña de Harris.

El país y el mundo espera que cristalicen las propuestas mediante las que Kamala demostró su carácter y el porqué será la primera mandataria de una nación tan diversa y poderosa.