i tienen frente a ustedes esta columneta, quiere decir que fallaron mis buenas intenciones de dejarlos descansar, cuando menos hoy. Resulta que una vieja quejumbre en las rodillas se agudizó de tal manera que me llevó a la invalidez casi total y, como hay quien insiste en afirmar que escribo con la parte inferior de mis pantorrillas (léase pies o, en el peor de los casos, patas), pensé que ustedes merecían una tregua; sin embargo, algo no habrán hecho bien esta semana. Yo, por mi parte, les propino una mala jugada, pues logré medio incorporarme de la cama y ahora estoy tratando de picar este aparatito, abuelo de todos los descendientes que ahora pomposamente llamamos IA, y que yo apenas logro encender. Mi modesta computadora, tan antigua como el ábaco en el que aprendí con las monjitas de mi escuela primaria Antonio Plancarte (patrono indiscu-tible de los maestros cristianos), una verdad tan irrebatible como la existencia del infierno: que 2 por 5 son 13.