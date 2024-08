N

o se doblegó el Instituto Nacional Electoral. A pesar de las presiones, internas y externas, la presidenta Guadalupe Taddei condujo a la institución por el camino correcto: apego estricto a la Constitución. Quedan sus palabras para la memoria de la más grande elección en la historia de México: El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto . Con siete sufragios contra cuatro, el INE avaló 364 legisladores para Morena, el Verde y el PT en la Cámara de Diputados, así alcanzó la mayoría calificada que le permitirá hacer cambios a la Carta Magna. En el Senado quedó a sólo tres votos de distancia: consiguió 83 de las 128 curules. Los consejeros del instituto que votaron con apego a la Constitución: Guadalupe Taddei, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo, Carla Humphrey, Rita Bell López, Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz. Los consejeros que pretendieron interpretar a modo lo que dice para favorecer a grupos de interés: Claudia Zavala, Jaime Rivera, Martín Faz y Dania Ravel. ¿Qué sigue? Fueron presentados varios recursos de inconformidad ante el Tribunal Electoral Federal. Lo más probable es que todos serán desechados, aunque son predecibles las posiciones de los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez.

Morena se fundó en 2012. Es un fenómeno entre los partidos políticos del mundo. En 12 años ha ganado dos veces la Presidencia de la República, la mayoría calificada en el Congreso, 24 gobiernos estatales –incluida la capital del país– y decenas de ayuntamientos. Antes de su fundación, la ciudadanía decía que faltaba un líder que encabezara la insatisfacción ciudadana. Surgió AMLO. Claudia Sheinbaum gobernará sin la resistencia de partidos fuertes, están disminuidos y enfrascados en sus luchas y ambiciones. Lo curioso es que la oposición prianista acusa a Claudia de tener un poder como el que tuvieron los presidentes prianistas.

El error del fundador de Telegram

El joven multimillonario Pavel Durov, fundador de Telegram, fue detenido el sábado por la policía después de que su avión privado aterrizara en el aeropuerto de París-Le Bourget. Tiene 39 años, 16 mil millones de dólares y más de mil millones de suscriptores, muchos son mexicanos. Según las autoridades, su aprehensión se debe a una investigación sobre la falta de moderadores en Telegram. En realidad su error fue aterrizar en Francia. Su policía no recibe mordidas y los jueces y magistrados no venden amparos. Si el sabadazo hubiera ocurrido en México, andaría libre y contento. Aquí no hay un solo multimillonario en prisión. Anduvo cerca Gastón Azcárraga, pero la libró.