Reforma judicial favorecerá a todos

H

ay brotes de candente presión política, interna y externa, en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación planteada por el Ejecutivo y Legislativo que tratan de adecuar ese poder a los tiempos que estamos viviendo. Los cambios tienen el objetivo de mejorar la impartición de justicia, que ha sido un lastre, y el combate a la corrupción.

Sin ver lo positivo de la reforma, algunos trabajadores se oponen a ella –sin siquiera conocerla–, ya que ven peligrar sus intereses y privilegios.

Además, deberían ser autocríticos del mal desempeño del Poder Judicial, de cómo favoreció en el periodo neoliberal a la clase política empresarial; asimismo privilegió intereses oscuros y sucios, rebajando la justicia a términos desquiciantes.

Es un error pretender continuar con el statu quo donde sigue el influyentismo de quienes pueden comprar la justicia y en el que la corrupción no cesa. Por ello es necesario que se apruebe el dictamen de la reforma.

El cambio favorecerá el sistema de impartición de justicia para todos los mexicanos, sin excluir a nadie en una sociedad pluricultural como la nuestra.

Luis Langarica Arreola

Respuesta de Gabriel Vargas Lozano a lector