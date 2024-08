En mi patio el agua estaba en 30 centímetros; ahorita ya alcanzó el metro de altura otra vez y en los cuartos tenemos unos 50 centímetros de inundación; no tiene caso que limpiemos, porque el agua no nos deja trabajar , agregó.

Yo me fui porque tengo un bebé de 6 meses y no puede respirar toda la suciedad, y desde hace dos semanas ya no vivimos aquí, pero vengo con frecuencia para checar mi casa. Todo es pérdida total y no sabemos cuándo se va a terminar esto; ahora ni podemos limpiar porque no paran las lluvias, no arreglan esto , lamentó.

Sigue plan de emergencia para mitigar anegamientos

El plan de emergencia para mitigar los anegamientos continuó ayer con el despliegue de 997 elementos de dependencias de gobierno. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil participan 67 vehículos, tres potabilizadoras, 90 equipos y maquinaria especializada, 22 camiones Vactor, cinco bombas, 18 lanchas y ocho malacates de desazolve.

Detalló que entre las principales acciones destacan bombeo de los niveles de agua, apoyo a la población y recuperación de la zona afectada.

En la cocina móvil que la Marina instaló no cesa la preparación de alimentos que se reparten en lanchas para todas las familias de Culturas de México, Jacalones 1 y 2, así como de las colonias Tres Marías y Nueva San Miguel.

Ayer acudió una asociación de motociclistas, así como el grupo de rescate de la comunidad judía en México Cadena Go-Team, para entregar ayuda a los damnificados.

Personal de la Cruz Roja también se hizo presente. Sus instalaciones en Chalco, que fueron cerradas hace ocho días al quedar bajo aguas negras, fueron reabiertas, pero sólo para dar atención parcialmente.

En la colonia Emiliano Zapata, cerca de la Cruz Roja, pobladores aseguraron no haber recibido ayuda de las autoridades para reducir el nivel de líquido.

Ahí, a diferencia de otros sectores, el anegamiento cumple una semana ininterrumpida. Los vecinos de las calles 10 de Abril y Campesinos se organizaron para comprar costales y tierra, que colocaron en la vía pública y en las entradas de su casas, para evitar que el agua penetre.

El gobierno mexiquense aplazó hasta el próximo 9 de septiembre el regreso a clases en 22 escuelas ubicadas en la zona afectada por inundaciones en cuatro colonias del municipio de Chalco, pues los planteles deben ser limpiados y desinfectados para recibir sin riesgo alguno a los alumnos.

Con información de Israel Dávila