▲ Francisca Valenzuela durante su participación en la fiesta musical organizada por mujeres. La cantante chilena promovió su reciente producción, Adentro. Foto María Luisa Severiano

Regreso de Tash Sultana

La multinstrumentista Tash Sultana hipnotizó a quienes tuvieron el privilegio de verla en vivo después de seis años de ausencia en el país, con canciones como Cigarettes, Notion y Jungle, con su estilo único que fusiona elementos de rock, reggae, soul, hip-hop y música sicodélica.

Kesha y Demi Lovato –sobrevivientes de abuso sexual, físico y emocional–, con su impresionante potencia vocal, enarbolaron el espíritu de este festival, que lleva como bandera la sororidad bajo el nombre de Hera, diosa de la mujer y la familia.

Amy Lee, vocalista de Evanescence, banda de rock alternativo y metal gótico fundada en 1995, revivió la nostalgia entre el público con rolas como My Immortal, Going Under y la clásica Bring Me to Life.

Uno de los momentos cumbres del festival fue el inicio de la rola Havana, interpretada por la cubanoestadunidense Camila Cabello, quien regresó a México después de tres años para emocionar a sus fanáticos, con ritmos latinos y canciones de su nueva producción: C, XOXO. Cómo los he extrañado, México. Éste no es un concierto cualquiera, porque estoy en mi casa, chingao , dijo.

El cierre de la actividad estuvo comandado por Bomba Estéreo, que desde Colombia con su electrocumbia revivió a los más cansados y mareados al escuchar sus clásicos Fuego y Ojitos lindos, en medio de un escenario tan colorido como alegre que dio cierre a un festival que, sin duda, marcará precedente.