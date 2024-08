Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 26 de agosto de 2024, p. 7

Me gusta pasear entre las filas de electrodomésticos semimutilados de origen dudoso, como tótems abandonados y rescatados –tal vez de la posibilidad de convertirse en chatarra–, aunque tendrán un tiempo de vida y uso corto. Los muebles de la entrada tienen un precio poco accesible, además, hay que atravesar todas esas mesas enormes, anticuadas e incomodísimas de vidrio o de madera para llegar a los discos.

En un local de acetatos ubicado en la proximidad de un tianguis, las posibilidades de llegar antes de que se lleven lo mejor tienden a ser limitadas. Sin embargo, ver discos y más discos aparentemente arrumbados y no revisados entre los libros del primer piso, me hace volver al lugar. El verdadero reto a la esperanza es encontrar algo para llevarse a casa después de llenarse los dedos de polvo, lo que no pasa en la mayoría de las ocasiones. De lo que recuerdo, sólo logré llevarme un simple de ZZ Top, Just Got Paid/La Grange, rojo de 45 revoluciones mexicano, con el sello London en la parte superior en letras blancas. La Grange fue un gran éxito radial en 1973, compuesta por el barbudo Billy Gibbons, sobre un prostíbulo en un pueblo tejano.

Volver o no

Hay dos opciones una vez que uno encuentra lo que estaba buscando: la primera es regresar al lugar con mayor periodicidad para llevarse más discos; la otra es abandonar el sitio por un tiempo. Yo elegí la última. Cuando le mencioné a un amigo la música religiosa, cansina y solemne que tocan constantemente en el local, me explicó que la selección musical no es una casualidad, sino que el puesto forma parte de una cadena de bazares de una asociación cristiana dedicada a la rehabilitación de adicciones a las drogas.

¡Ah, protestantes! , me tira el viejo sentado en un sillón de felpa roja, y entiendo que se refiere a la rama del catolicismo surgida en el siglo XVI, pero en realidad de lo que estamos hablando es del precio de un disco aparentemente firmado por el guitarrista, cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui, editado en 1971 por el sello Le Chant du Monde y titulado Basta ya. Abandono el puesto, indignado y exaltado por el diálogo. Esa sensación me dura después de llegar a casa y buscar en Internet la firma de Atahualpa, confirmando que es parecida a la que tiene el disco que acabo de dejar, con esa A recubierta por un triángulo con que el autor de Los ejes de mi carreta, El arriero y Le tengo rabia al silencio estampaba su autógrafo. Un mes después vuelvo; el disco sigue ahí. Lo tomo y subo al primer piso; agarro un par más de vinilos entre las pilas de ofertas y logro llevármelo por una fracción del precio que me quería cobrar el viejo del sillón, luego de acusarme de luterano.

Exiliado de Argentina en 1949 por su filiación al Partido Comunista, Atahualpa Yupanqui estuvo en Uruguay y partió a París en 1950, donde la icónica cantante Edith Piaf jugaría un papel fundamental en la difusión de su música, organizando un espectáculo en el que se presentaron los dos, con sus nombres ocupando el mismo espacio en el afiche, en el majestuoso Théâtre de l’Athénée. Podría decirse que Yupanqui fue pionero en el exilio forzado a tierras francesas: en los años 70 la cantidad de habitantes sudamericanos en Francia ascendería a más de 20 mil.