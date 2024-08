Esta vez no hubo sorpresas como en la edición 2023, cuando el boliviano Héctor Garibay relegó a Langat y Kiptoo al segundo y tercer sitios, respectivamente.

Kiprop Kiptoo (2:10.36 horas), Langat (2:11.30) y Cheruiyot (2:11.35) fueron los más rápidos y recuperaron la supremacía de su país en el maratón capitalino. No por nada Kenia es el segundo país con más medallas en el atletismo, producto de una mezcla de tradición y necesidad.

La ruta estuvo bien, aunque un poco pesada al final, me siento contento de estar aquí nuevamente y de que mi país se haya llevado los tres primeros lugares. México es un lugar en el que me gusta competir porque la gente te anima durante todo el camino , expresó Kiptoo, quien repitió el triunfo obtenido en 2022 para convertirse en el primer doble ganador de la prueba desde que lo consiguiera el peruano Raúl Pacheco hace una década.

Tenía una estrategia planeada y funcionó bien. Me gusta correr en lugares históricos , comentó.

En el Maratón de la Ciudad de México participaron 30 mil corredores, 500 de ellos extranjeros.

El primer sitio de cada rama se llevó 45 mil dólares (unos 866 mil pesos), el segundo 20 mil (385 mil) y el tercero 10 mil (192.5 mil pesos) .

Atleta de Veracruz se lleva el premio

Cuando era niño, Tomás Luna corría descalzo con sus amigos en el poblado de El Limón, Veracruz.

Nadie en ese entonces se imaginaba que el travieso pequeño llegaría a las grandes ligas del atletismo y viviría de ello incluso en su madurez.

Con 47 años de edad, Luna se convirtió en el mejor mexicano en el Maratón 2024 al ocupar el noveno lugar. Me siento contento con lo que conseguí, siempre se puede mejorar el tiempo, pero no estuvo mal. Estoy agradecido con la porra que siempre me apoyó, así como con mi esposa y mi hija , comentó el maratonista.

Tomás Luna no es un corredor improvisado, pues ganó la medalla de plata en los 10 mil metros de los Juegos Centroamericanos de Mayagüez 2010, en Puerto Rico; corrió en el Maratón de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y también los 42.195 kilómetros en los Olímpicos de Londres 2012.

Me gusta competir aquí, llevo cuatro años consecutivos participando y la gente siempre te anima a seguir incluso cuando sientes que no puedes. No estuvo mal a mis casi 50 años . El fondista consiguió un premio de 25 mil 800 pesos, además de un bono de 50 mil pesos por ser el mejor mexicano.

Fernando Sánchez, Gonzalo Valdovinos y Marco Caballero ocuparon los tres primeros sitios en la categoría de silla de ruedas. En la rama femenil vencieron Yeni Hernández, Ivonne Reyes y Leticia Sánchez.

Al comienzo del recorrido, uno de los competidores cayó al chocar su silla con una alcantarilla. El deportista se repuso y continuó la prueba.