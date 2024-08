Alondra Flores Soto

Lunes 26 de agosto de 2024, p. 3

El negro es la verdadera esencia de la vida, que Beatriz Zamora ha impuesto por más de 40 años sobre extensos lienzos, que ahora se exponen en el Museo de la Ciudad de México. De la obra no tengo que decir nada, porque ella dice por sí misma; no puedo inventar cuentos ni historias, sólo decir que esa es nuestra mismidad, de una manera y de otra, y de todas, porque somos así, no somos una sola cosa, sino agua, aire y muchas cosas que no sabemos que son la vida misma , declaró la artista en la inauguración de la exposición El negro de Beatriz Zamora el sábado pasado.

José María Espinasa, director de la red de museos de la Ciudad de México, propuso ver el negro como señal de plenitud, aquella en la que la luz negra vuelve nuestra sombra iluminación .

Afirmó que para Beatriz Zamora el color negro es luz, no ausencia de ella; una luz distinta que llega de adentro del cuadro, de adentro de ella misma, de su entraña . Minutos después, dio paso al recorrido por los monumentales lienzos, mientras una larga fila de asistentes se aglomeró en el pasillo del antiguo palacio para adentrarse en una negritud cósmica y terrosa.

La realización de la muestra tomó un año de trabajo, en colaboración con el curador Francisco Hernández y la coordinadora de la exposición, Beatriz Hernández, ambos hijos de la artista. Uno de los desafíos del montaje fue iluminar el espacio y encontrar la luz adecuada de pinturas que exigen atención.

El negro se repitió en tres salas en la planta alta del museo en el Centro Histórico. El negro es el título de cada obra, y cambia sólo en la numeración milenaria. En el recinto se instalaron 94 obras en técnicas mixtas realizadas a lo largo de 40 años de trayectoria. Texturas rugosas, cordilleras de materia, rayones apenas perceptibles ante el ojo concentrado y brillos celestes se manifiestan en los cuadros de un solo tono.