ace unas semanas comentaba con un colega estadunidense sobre la candidatura de Kamala Harris y la posibilidad de que gane las elecciones y que coincida una presidenta mujer negra y una de origen judío. Al parecer este asunto del origen judío de Claudia Sheinbaum se ha comentado ampliamente en Estados Unidos, es su manera de ver el mundo y la sociedad.

En México hubo comentarios en la prensa sobre el origen askenazi del apellido y dos que tres metidas de pata al respecto, como el comentario racista de Vicente Fox. Pero podríamos afirmar que 99 por ciento de los mexicanos no sabe ni le interesa el asunto.

Sin embargo, en Estados Unidos, la raza sigue siendo un asunto de vital importancia, más aún cuando se trata de alguien que aspira a la presidencia. Para Donald Trump este asunto es una especie de obsesión. Tanto así que ponía en entredicho la nacionalidad de Barak Obama, que era hijo de padre africano y madre estadunidense. Incluso siendo Obama presidente, Trump exigía que se presentara su acta de nacimiento.

Al parecer, Trump ve el asunto en blanco y negro y los tipos intermedios, como el caso de Obama, que técnicamente es mulato, 50 por ciento blanco y 50 por ciento negro, los considera inapropiados, en su peculiar manera de ver a los otros. De acuerdo con el criterio tradicional, aceptado, socialmente en Estados Unidos, lo que define a un negro es la gota de sangre. Una gota de sangre negra, es negro. Propiamente no se acepta el mestizaje ni hay criterios o palabras para definir casos ambiguos.

No obstante, el criterio oficial del censo estadunidense acepta una serie de matices y trata, de alguna manera, de ordenar un embrollo multirracial que existe en la actualidad. El censo ya no utiliza la categoría de negro y blanco, sino la de blanco no hispano y negro no hispano. Y en eso tenemos nosotros la culpa, porque los hispano-latinos podemos ser negros, blancos, asiáticos y de múltiples combinaciones.

Que quede claro, un blanco latino no es blanco ni puede entrar en esa categoría, lo mismo para los mulatos, sambos, prietos y demás variantes latinas que propiamente deben ser considerados como latinos, aunque el trato que se les da sea de negros. Al parecer, ese casillero es para la pureza blanca y la pureza negra y no para las mescolanzas.