▲ En la pasada visita de López Obrador a Ciudad Valles, me fui a plantar a la carretera nacional con mis lonas. Fue un milagro, fue Dios quien me permitió ver a mi Presidente y darle mi carta , relata Leticia, hermana de Jairo Manuel. Foto La Jornada

“El amparo ya venció el 17 de julio y fui a ver al Ministerio Público y le pregunté por qué no lo habían detenido si hace más de un mes que venció su amparo: ‘¿por qué anda suelto ese asesino?’, le dije. El MP me respondió que porque él había solicitado una investigación complementaria del asesinato”, dice Leticia.

Desde entonces han tenido varias audiencias. El pasado 7 de junio, el propio Arnold Jehu se presentó en la audiencia: “Me sorprendió porque aquí siempre andaba como vagabundo y en el juzgado se presentó con pantalón y camisa de vestir, pero no habló, nunca dijo nada. El juez regañó a la abogada y le dijo: No lea licenciada, argumente y hable, pero no lea .

Su abogado, Sheccid Moreno Chávez, otorgado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, consideró que ese día el homicida, con todas las pruebas y testimonios, debería haber quedado detenido.

Sorprendida por la forma en la que el Poder Judicial supuestamente procura justicia, teme lo peor: No entiendo nada. ¿por qué el retraso?, ¿por qué el asesino sigue libre como si nada hubiera pasado?, ¿por qué no han pedido ninguna medida cautelar? ¿Qué pasa con la justicia en México? ¿Es por que somos pobres? A un borrachito lo detienen porque se hace en la vía publica y a un asesino no lo meten a la cárcel siendo más grave el delito. Y no actúan .

Recuerda que la carpeta de investigación se reforzó correctamente porque gracias a las cámaras que había colocadas en la calle donde ocurrieron los hechos hay varios videos que muestran el homicidio: También las cámaras de las tiendas cercanas captaron todo. Hay policías de testigos, trabajadores, vecinos. Todos ya dieron testimonio de lo que pasó.

Comenta que la familia del victimario salió inmediatamente de la comunidad: La familia abandonó la casa de aquí donde vivían. Todos huyeron .

–¿Había rencillas entre su hermano y el homicida?

–No, que yo sepa. Ellos se conocían, porque aquí todos nos conocemos. La realidad es que no había motivo para asesinarlo, no sé si fue por encargo. A mi hermano todo mundo lo quería. Los policías de investigación le dijeron a mi papá: Qué bonitas referencias tenemos de su hijo, todo mundo habla bien de él, era querido por todo el pueblo .

En cambio, explica que la otra familia está marcada por diversos delitos: La familia Sánchez Gómez ha tenido muchos altercados con la comunidad. El hermano Erick Gustavo asesinó a un muchacho de San Antonio, lo apuñaló y anda libre. Y ahora Arnold comete otro homicidio. Ellos ya son así, delincuentes .

Añade: “Yo sé que aunque lo detengan y lo metan a la cárcel, mi hermano ya no va a volver; pero no es justo que mi hermano esté en una tumba y que el asesino ande como si nada, comiendo, riendo y divirtiéndose en (Ciudad) Valles (San Luis Potosí), en Veracruz…”

Tocando puertas

A cinco meses de su partida, Leticia llora a su hermanito todos los días, no se resigna a vivir su asesinato en la impunidad y por eso ha tocado varias puertas. La última, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Ciudad Valles, el pasado viernes 23 de agosto, donde inauguró la supercarretera a Tamazunchale.

Leticia llegó desde las 7 de la mañana con sus lonas pidiendo justicia y logró un lugar visible. El primero que la vio fue el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien le prometió que vería el asunto. Luego, el presidente López Obrador la abrazó y le recibió los documentos, prometiéndole atender el problema.

Fui a plantarme a la carretera nacional con mis lonas. Fue un milagro, fue Dios quien me permitió ver a mi Presidente y darle mi carta , dice entusiasmada mientras muestra el texto escrito de su puño y letra: Pedimos su intervención, Presidente de la República, a usted, al gobernador, al Estado, al Poder Judicial. ¡Justicia para mi hermanito Jairo!

Hace unos meses, Leticia fue despedida sin liquidación de su trabajo en la biblioteca del ayuntamiento por el alcalde del Prian, Genaro Ahumada Cedillo: Me corrió sólo por alzar la voz y clamar justicia, sin documento de despido, sin liquidación y sin un peso .

Igualmente, su hermano Jairo trabajaba en el ayuntamiento como recolector de basura y era becario del Bienestar estudiando en Tampico para ser paramédico, pero el alcalde se negó a dar una compensación a su esposa e hija: Son muchas las injusticias y la corrupción que estamos viviendo en Tanlajás .

Leticia está segura de que la podredumbre del Poder Judicial no permite avanzar su caso: Algo está detrás, seguramente dinero, la corrupción. Mis papás, Alicia González Zapuche y Feliciano Martínez Lucero, tienen 75 años, mis pobres viejitos enfermaron por la pena, siguen esperando, es muy duro vivir una injusticia de este tamaño .

Y concluye: “Yo no quiero dinero, no quiero esos arreglos que dicen ‘cállate la boca y ten dinero’. La vida de mi hermano no se vende. No quiero comerme a mi hermano con dinero, yo quiero justicia”.