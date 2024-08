Andrea Becerril

El senador Manlio Fabio Beltrones aclaró que no será legislador independiente, ya que es priísta desde hace 50 años y así se mantendrá, aunque no aclaró cual será su relación con la bancada del tricolor, que coordinará Alejandro Moreno Cárdenas.

Lo que sí recalcó es que el hecho de que Morena y aliados están a tres votos de la mayoría calificada hará el debate muy intenso y expresó que tiene la esperanza de que tanto el grupo enormemente mayor como la oposición lleguen a un nivel adecuado y civilizado de diálogo que les permita tener acuerdos, pero no caprichosos, sino acuerdos en beneficio del país .

Entrevistado después de recibir su credencial que lo acredita como integrante de la nueva legislatura en el Senado, Beltrones comentó: Hoy en la mañana me levanté y revisé mi ADN y no ha cambiado, es totalmente priísta desde hace cinco décadas, de tal suerte que no tengo esa intención , respondió al preguntarle si optará por mantenerse como independiente, después de que Alito lo excluyó del grupo parlamentario del tricolor.

–¿Tendrá algún acercamiento con Alejandro Moreno?

–La última ocasión en que tuve oportunidad vi que emitió algunas declaraciones de carácter público con algunas expresiones sobre mi persona que no tienen que ver con la realidad, sino que son calumnias o mentiras, pero ese momento ha sido transitado. Voy viendo cómo se instala la Cámara de Senadores.