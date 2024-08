En tanto, en clara alusión al diferendo con Washington por la reforma al Poder Judicial y por el uso político que en algunos sectores se da al tema migratorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que nuestra nación no es colonia de ningún país y no se permitirán maltratos a los connacionales ni se desean muros .

Ratificó que la economía se mantiene fuerte gracias a las remesas de los migrantes, que este año, estimó, alcanzarán 65 mil millones de dólares.

Los vamos a defender siempre (a los migrantes), les guste o no. No queremos muros ni militarización de la frontera; no queremos maltratos a nuestros paisanos. Y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano, no es colonia de ninguna nación .

En esta plaza, dedicada a tres guaymenses que han ocupado la Presidencia de la República (Abelardo Rodríguez, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles), López Obrador continuó con su despedida. Nos vamos a ir muy tranquilos, suavecito, suavecito, poco a poquito. Ya saben que amor con amor se paga.

Arropada por los presentes, en especial por un amplio sector femenino que se dio cita en esta plaza, Sheinbaum ratificó: no llega sólo una mujer, sino que llegamos todas las mexicanas a la Presidencia , lo que causó un grito de júbilo.