omo el novillero más cuajado de los pasados años, poseedor de un valor sereno, dueño de una sólida técnica y una madurez notable, desplegando un estilo clásico y, sobre todo, expresando con elocuencia una notable dosis de interioridad al realizar las suertes, así se presentó el capitalino Bruno Aloi en la novillada del domingo pasado en la Plaza México, asombrando a una concurrencia habituada a carteles con muchachos con poco oficio y menos actitud ante novillos las más de las veces con condiciones para haberles hecho faenas de triunfo.

La maldición de la Malinche se vio renovada por la deplorable frase, hace años, del antiguo promotor: yo no hago toreros, yo contrato figuras , pues no sólo la cumplió sino que las consecuencias no se hicieron esperar y lo que debía ser un semillero de toreros interesantes, figuras en cierne e ídolos generadores de entusiastas partidarismos se volvió decadente club de Tobi taurino al que sólo tienen acceso los amigos de la empresa y recomendados de importantones, tengan o no merecimientos para hacer el paseíllo en el otrora coso máximo. Tan suicida estructura no es privativa de México sino añejo cáncer de la fiesta de los toros, pero acentuado de manera alarmante fuera de España, principal beneficiaria de que los demás países taurinos dependan de ella por la absurda decisión de no tener figuras nacionales capaces de superar a las importadas.