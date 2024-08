Financial Times ( FT) aborda la fractura del gabinete del primer Netanyahu donde los representantes del establishment militar –su ministro de Defensa Yoav Gallant (YG) y Ronen Bar (RB), mandamás del espionaje doméstico Shin Bet– advirtieron sobre el terrorismo (sic) judío debido a la desregulación de BG, líder del partido Poder Judío (Otzma Yehudit), quien goza de poderes irrestrictos con la policía (¡mega-sic!) que ha puesto en riesgo la viabilidad de Israel ( https://on.ft.com/4dDBePK ).

Sin contar el genuino terrorismo de Estado (sic) , en su fase post-moderna Israel ostenta el nuevo terrorismo judío del siglo XXI con los kahanistas, uno de cuyos zelotes asesinó al ex primer laborista Isaac Rabin por firmar la paz con la OLP de Arafat. Los kahanistas provienen del rabino (sic) neoyorquino (sic) Meir Kahane (MK), nieto e hijo de rabinos ( https://bit.ly/46V1JxB ), quien fundó el partido Kach, que pregonaba la expulsión de árabes de Israel y los territorios ocupados.

os mil 800 millones de musulmanes ya no ostentan más el propagandístico monopolio hollywoodense y multimediático (controlado por el lobby israelí ) ( https://amzn.to/476u7M8 ) del término “ terrorismo”, cuando el otro vocablo todavía más aberrante del antisemitismo –sin antónimo, que no define a los verdaderos semitas que son cananeo-fenicios y árabes ( https://bit.ly/4bpyNzl )– se desfondó debido al genocidio palestino.

Según FT, el kahanista BG ha demandado medidas draconianas contra los palestinos y ha incrementado la construcción de asentamientos en Cisjordania ocupada, así como un mayor control judío sobre el complejo de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén .

La riesgosa y aleatoria vida de los civiles Palestinos –Gaza: población 2.14 millones; Cisjordania: población 3.24 millones, y Jerusalén Oriental: población 350 mil– oscila entre la muerte por sodomización a manos de los kahanistas de Judea o la obligada eutanasia militar del genocida Estado de Israel. ¡Tal es el nuevo Escila y Caribdis del siglo XXI del humillado pueblo palestino, subestimado por la vicepresidenta Kamala!

El irascible kahanista BG exigió a Netanyahu expulsar a RB y criticó que en lugar de atacarlo en Twitter deberían empezar a atacar a Hezbolá en Líbano . RB fustigó que la provocación de BG en su visita al complejo de Al-Aqsa/Monte del Templo –que ocasionó 2 días más tarde la vandalización del villorrio palestino de Jit en Cisjordania (https://bit.ly/4dY99m0)– desembocará en matanzas (sic) y transformará la faz del Estado de Israel .

El ex primer Ehud Barak incitó a una desobediencia cívica no violenta : Con el pretexto de la guerra, un putsch gubernamental tiene lugar en Israel sin un solo disparo. Si no lo detenemos, ese putsch transformará el Estado hebreo en una dictadura de facto en pocas semanas. Netanyahu y su gobierno asesinan la democracia (Réseau Voltaire, 22.08.24) . A mi juicio, se detecta la presión de la triada Biden/Blinken/Sullivan, aliados de Soros, y la dupla YG/RB contra Netanyahu, aliado de Trump.

La colisión doméstica entre Soros y Netanyahu se trasladó a la elección presidencial de Estados Unidos.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram: https://t.me/AJalife

YouTube: @AlfredoJalifeR

Tiktok: ZM8KnkKQn/

X: AlfredoJalife

Instagram: @alfredojalifer