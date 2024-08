René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 25 de agosto de 2024, p. 23

Chalco, Mex., La tragedia para los damnificados de Chalco pasa a la etapa de superar el duelo emocional en sus diferentes procesos de crisis y cada familia lo enfrenta de manera diferente; muchos continúan con rabia, otros tienen depresión y los menos están en la fase de aceptación. Su estado de ánimo es más visible cuando miran su realidad e intentan razonar la magnitud por las pérdidas económicas que sufrieron, ahora que empieza a ceder la inundación tras 23 días de vivir entre aguas negras en las colonias populares de Jacalones y Culturas de México.

Daniel Morales dice que terminó por aceptar su realidad familiar y no permite que la desdicha lo derrumbe. Agarró su camioneta y aprovechó la plaza para comprar muebles usados. En su vivienda en la calle 5 de Mayo de la colonia Jacalones, el agua llegó arriba de la cintura.

Todo lo que tenía en casa son cosas que ya no sirven y ahora tuvimos que ir al tianguis a comprar muebles usados y reponer todo lo que se echó a perder con la inundación . Gastó alrededor de 7 mil pesos, pero le alcanzó para un comedor, una pantalla, unas cobijas y trastes, entre otros enseres domésticos, porque su intención es recuperar lo más pronto posible el estado de ánimo y reiniciar con su vida cotidiana, dijo.

Hugo Pérez, tío de Daniel, no puede ocultar el enojo que siente al ver cómo quedó su propiedad. Se inundó mucho, pero ahorita ya está bajando poquito, pero ahí está la marca. Entre más para allá y verá la marca de lo que subió el agua, arriba de la cintura y no se podía salir. Se echaron a perder muchas cosas que no se pudieron alzar .

Reina Morales Palacios, renta en la calle 5 de Mayo. No oculta su desesperación. Es fatal, todo se perdió, la casa es un basurero, miré la marca, hasta aquí subió el líquido. La verdad tengo mucho coraje. Dormía entre las aguas negras , comentó.

Hay que sacar todo lo que se echó a perder

El siguiente paso es sacar lo que se echó a perder. Todo esto no sirve porque, aunque yo lo saque a secar, se mojó de aguas sucias. A la señora que vive atrás, se le murieron los animales y andaban flotando en el patio , contó.

Al recorrer la colonia Jacalones, donde aún hay muchas viviendas anegadas, como en la calle Dos de Marzo, se observa el estado emocional de las víctimas de la inundación.

Amelia Honoria Nicolás Reyes, es enfermera, pero en sus ratos libres se dedica a la costura, perdió sus máquinas, siente ira por la condición en que se encuentra su propiedad; pero el coraje aumenta cuando habla del edil morenista Miguel Gutiérrez a quien acusa de negligente porque durante las dos primeras contingencias actuó con indolencia.