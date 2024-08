Además desaparecieron y asesinaron a sus cuatro hijas –dos de ellas embarazadas–, lo mismo que a sus yernos y nietos. Las circunstancias y la fecha exacta de su muerte no se ha precisado, pero expertos consideran que fue asesinado en 1978.

“No sabía que el cómic podía hacer eso, así que fue muy influyente en mí, como la mayoría del cómic adulto que descubrí por esos años, pero El eternauta además, estaba adelantado cronológicamente, ya que H.G. Oesterheld llevaba años desaparecido por la dictadura militar. Para un escritor tan prolífico, es además su obra más madura.”

A su vez Edu Molina, también oriundo de Argentina y avecindado en México desde 2002, creador del personaje El Sombra y realizador de adaptaciones en cómic de obras clásicas como Crimen y castigo, de Fiódor Dostoyevski; Don Quijote de Cervantes y El mexicano, de Jack London, entre otras, recordó que conoció El eternauta a los 14 años, me lo prestó un compañero del colegio. En ese momento estaba lejos de ser el gran clásico que es hoy y yo no conocía nada sobre la historia familiar de Oesterheld. Lo leí con el entusiasmo que se lee una historia bien contada sin yo tener en ese momento ninguna capacidad de análisis formada, todo eso vino después .

Molina destacó que suele leer de nuevo El eternauta “cada tanto, siempre le descubro algo nuevo. Es una obra que se ganó en su ley entrar al Olimpo de los clásicos universales. Personalmente, me gusta uno de los principales temas que trata, ese de resistir frente a un oponente superior y en condiciones desfavorables, dar siempre la pelea hasta el final aunque sepamos que no podemos ganar. O como dijo el poeta platense Almafuerte (Pedro Bonifacio Palacios) ‘no te des por vencido, ni aún vencido’”.

Se le recordó a Molina quecuando el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri (2015-2019) fue jefe de Gobierno de Buenos Aires (2007-2015), consideró a El eternauta en 2012 instrumento de adoctrinación política .

Acotó entonces que “el kirchnerismo hizo una gran edición para distribuir (la obra de Oesterheld) de forma gratuita, y una agrupación llamada La Cámpora adoptó la figura de El eternauta como bandera (con la aprobación de Solano López), de ahí vienen los dichos de Macri.

“No es de extrañar que alguien de la derecha vea con malos ojos la difusión de una obra de arte con una gran impronta popular. De todos modos es delirante pensar que El eternauta, puede ser una herramienta de adoctrinamiento, está claro que Macri no lo leyó, habrá que ver si llevó a cabo alguna vez la acción de leer algo.”