Domingo 25 de agosto de 2024, p. a10

Sergio Pérez retomó un poco de la confianza que había perdido al volante. El quinto puesto en que partirá este domingo en Países Bajos le da calma para encarar la competencia. Las vacaciones de mitad de temporada le asentaron de la mejor manera, con un óptimo desempeño a su regreso en el circuito de Zandvoort, donde Lando Norris se quedó con la pole position, pese a la localía de Max Verstappen, triple campeón mundial y actual líder en la Fórmula Uno.

Tres semanas de descanso tuvo Checo Pérez para asimilar la seguidilla de malos resultados que incluso pusieron en duda su continuidad con Red Bull. Con la mente más despejada, el tapatío vuelve con la templanza que solía reflejar.

Sin participar en la tercera práctica del día, por decisión del equipo, Pérez inició concentrado desde su primera vuelta en el circuito de Zandvoort.

El tricolor mostró su experiencia en el comienzo de las qualys. Pasó de ocupar la posición 12 al primer sitio en los últimos segundos.

A pesar del dramatismo con que logró registrar el tiempo más rápido, el empujón anímico de terminar en lo más alto fue de gran motivación. La confianza que fue retomando poco a poco le permitió repetir el quinto lugar en las últimas dos qualys de ayer.

Hemos mejorado en vacaciones; como equipo ayudó bastante , comentó el mexicano, quien busca retomar el camino que lo devuelva a la pelea del campeonato de pilotos.

En Países Bajos dominó el color naranja, no así Max Verstappen. Lando Norris no se intimidó ante los miles de aficionados locales que apoyaban a su compatriota. El de McLaren no se achicó y fue más rápido que el triple ganador mundial.