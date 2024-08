Elba Mónica Bravo

Domingo 25 de agosto de 2024, p. 27

Vecinos de las colonias Del Valle y Tlacoquemecatl, en Benito Juárez, pusieron lonas en sus domicilios para manifestarse en contra de la colocación de parquímetros, al asegurar que generará corrupción por la presencia de franeleros y los valet parking en la zona; además, plantearon que ellos y sus visitas tendrán que pagar por dejar sus autos estacionados en la calle, porque las autoridades capitalinas sólo entregan un tarjetón por domicilio.

La representante vecinal Alicia Camps mencionó que no tenemos problemas de franeleros, no vemos ningún punto de vista favorable a la colocación de los parquímetros, no se nos ha demostrado de manera fehaciente alguna mejora en las colonias donde operan .