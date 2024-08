No obstante, en el proyecto aprobado por el INE se concluye que no se actualiza la sustracción de la acción de la justicia y afirma que cuando se trató de ejecutar la orden de aprehensión librada por la autoridad estatal chihuahuense se presentó un conflicto de competencia entre ésta y la similar de la Ciudad de México, mas no que el ciudadano Javier Corral Jurado se haya sustraído de la justicia .

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, sostuvo que se trata de una venganza política por tres pecados que cometió: pasarse a Morena, haber perseguido penalmente al ex gobernador César Duarte y no haber aceptado negocios con Marko Cortés . Reprochó a Lachica que justo ella, a quien conoció en el equipo de Corral, ya que era cercanísima a éste , sea ahora la encargada de esa acusación absurda.

Es decir, no pierde sus derechos político electorales porque no es prófugo y no está sujeto todavía a proceso penal.