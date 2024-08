Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 24 de agosto de 2024, p. 7

Advertencias y ahora amenazas de muerte circulan en redes sociales contra los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en los próximos días resolverá las últimas impugnaciones a la integración de ambas cámaras del Congreso.

Al tiempo que usuarios manifiestan su repulsa hacia los resolutivos del INE, supuestamente por conceder mayoría calificada artificial a la 4T, el tono subió contra los magistrados.