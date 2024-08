Durante el acto Morelos: destino para la inversión: encuentro económico hacia la transformación, realizado en Jojutla y al que asistieron la gobernadora electa, Margarita González, y empresarios de la entidad, el ex canciller recordó a Salazar que en su país desde hace más de siglo y medio se nombran los juzgadores por voto popular, y eso no puso en peligro la democracia, sino que la fortaleció.

Interrogado sobre si con la reforma al Poder Judicial se pone en riesgo el T-MEC, indicó: “claro que no. El tratado entre México y Estados Unidos es el mejor negocio que hemos hecho los dos y Canadá. No tiene por qué ponerse en peligro. A ver, cuando fue la revisión o la renovación del tratado, en 2018, nosotros no dijimos: ‘¿oigan, y ustedes por qué eligen a los jueces?