Sheinbaum es ¡la primera!, ¡la primera!, ¡la primera! , arengó López Obrador, quien se mostró seguro de que su próxima sucesora “va a ser la mejor presidenta del mundo. Conozco bien a quienes gobiernan en Asia, Europa, África y en América, y no tengo duda, vamos a tener una muy buena presidenta, a la mejor presidenta de México y del mundo.

Indicó que no permitirá que regrese la corrupción a nuestro país. Vamos a seguir gobernando con la división clara entre el poder económico y el poder político , con los empresarios que inviertan con un gobierno democrático, afirmó en este acto que se llevó a cabo bajo una temperatura de 38 grados.

Esa es la reforma judicial que se está planteando, que al Poder Judicial también lo elija el pueblo de México para que le rinda cuentas. Y esa fue una decisión que también tomó nuestro pueblo el pasado 2 de junio; así, a partir del primero de octubre nos va a tocar gobernar , señaló la también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Por eso, aunque vayan a gritarme a Palenque, a pedir que ayude en algo, de una vez les digo que yo ya cumplí. No le hace que vayan a gritarme: ‘¡compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!’ Ya me toca descansar un poco y voy a seguir escribiendo, porque quiero dejar un libro para hacer un homenaje a nuestro pueblo mexicano.”

Destacó que para la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale se invirtieron más de 8 mil millones de pesos. “Seguramente ustedes ya se han dado cuenta de que es una carretera de buena calidad y libre de cobro de peaje… ¡No construimos ninguna obra de paga en todo este sexenio!, todo es de libre tránsito para la gente”, subrayó.

En este acto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y futura secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fue recibida con júbilo por sus paisanos, quienes le gritaron: ¡gobernadora, gobernadora!

Vamos a estar trabajando de la mano, juntos, para hacer un buen gobierno con la doctora Sheinbaum. Vamos a trabajar de la mano con todos los gobiernos y habitantes de este país , expresó la funcionaria federal.

La carretera Ciudad Valles-Tamazunchale se amplió de dos a cuatro carriles a lo largo de 103 kilómetros, lo que reduce la mitad el tiempo de traslado, a una hora 10 minutos. Se beneficiarán más de 374 mil habitantes de nueve municipios y 58 comunidades indígenas.