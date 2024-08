Frente a ello, López Obrador destacó que su gobierno no aceptará injerencismos ni que representantes de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que sólo nos corresponde resolver, dirimir, a los mexicanos .

Adelantó que igualmente se enviará una nota a la representación de Canadá, pues su emisario, Graeme C. Clark, también se manifestó contra la iniciativa en discusión.

Tras informar sobre dicha comunicación diplomática, el jefe del Ejecutivo calificó de desafortunada e imprudente la declaración de Salazar. Espero que esto no se repita .

Negó además que la mencionada reforma afecte el tratado comercial con sus dos principales socios. No pasa nada; eso es otra cosa, es parte de la propaganda y, con todo respeto, de la intromisión .

Dijo que presentó esta iniciativa constitucional porque el PJF está plagado de corrupción y al servicio de una minoría rapaz; protege a delincuentes de cuello blanco, tanto nacionales como extranjeros, y está controlado por jefes de organizaciones criminales.

Aseguró que se trata de un procedimiento completamente legal , pues es facultad del presidente enviar iniciativas al Legislativo, y éste las aprueba o rechaza.

El mandatario criticó que los socios comerciales se hayan sumado el mismo día a las posturas contra los cambios a ese poder: ¿quiénes son, con todo respeto, para opinar sobre este tema? No sé si se dan cuenta cómo se armonizan Estados Unidos y Canadá, que es lamentable .

Proyectó un hipotético escenario: “imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania, o en cualquier otra parte donde mueren inocentes. ¿Qué contestarían? ‘Usted qué tiene que meterse’. Nosotros no hacemos eso”.

En cuanto al paro de trabajadores del PJF, ratificó: nosotros no vamos a pedir que les hagan descuentos; al contrario, sostenemos que son libres de manifestarse, que no tienen nada que temer, no hay represión de ningún tipo .

Sin embargo, insistió en que deben tomar en cuenta que el pueblo es un juez, que no lo ignoren, como ocurrió hace dos meses, en alusión al proceso electoral, porque la politización del pueblo mexicano es una de las más elevadas en el mundo.