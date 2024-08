A

la guerra propagandística de la derecha autóctona se han sumado los embajadores de Estados Unidos y Canadá (el chimoltrufio Ken Salazar y Graeme C. Clark, respectivamente; se toman de la mano de la banca y calificadoras extranjeras), quienes sin decoro y enarbolando la bandera del chantaje exigen al gobierno mexicano (en una acción abiertamente injerencista) que no toque al Poder Judicial, que lo deje como está, putrefacto, y que deseche la reforma que analiza el Congreso, porque –como lo hace la oligarquía autóctona– las trasnacionales de ambos países han encontrado en él un poderoso cuan servicial aliado (no gratuito, desde luego) que protege sus intereses y todo les concede.

A los diplomáticos se agregaron sus representados: el Consejo de Empresas Globales, (CEG), que agrupa a 63 trasnacionales que operan en México, entre las que se cuentan Nestlé , Cargill, AT&T (la del golpe de Estado en Chile), Pepsico, General Motors, bancos, cadenas de supermercados, petroleras, laboratorios, acereras y, desde luego eléctricas, como Iberdrola (recuerden al siempre servicial juez Juan Pablo Gómez Fierro), todas de negro historial en México y el mundo, y protegidas por el régimen neoliberal.

El CEG presiona y chantajea: México enfrenta el riesgo de perder oportunidades de inversión con la reforma al Poder Judicial y hace pública su preocupación ante el riesgo de perder certeza jurídica para los capitales que tienen en México . Ni siquiera la burla perdona: es necesario contar, dice, con tribunales imparciales e independientes y procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables . ¿En serio? Si algún sector ha sido atendido con rapidez por jueces, magistrados y ministros es, precisamente, el oligárquico autóctono y foráneo.

¿Por qué Salazar cambió de opinión? Diez días atrás afirmó que la reforma al Poder Judicial es un asunto de los mexicanos; el gobierno de mi país tiene interés en que el sistema de justicia salga fortalecido, pero no puede imponer sus opiniones en la materia. Si los jueces son elegidos o no, es decisión de los mexicanos; conozco casos de delincuentes que no han sido extraditados por decisiones que ha tomado el Poder Judicial .