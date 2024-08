¿P

or qué es vital la existencia de la Glorieta de los y las Desaparecidas en la Ciudad de México? En este país hay más de 100 mil desaparecidos, lo que hace que sea una obligación moral de la sociedad no sólo cuidarla, sino mantenerla como un sitio de memoria viva cuyos motivos de existencia, por desgracia, se incrementan día con día. La desaparición forzada en México, es sabido, no es un asunto del pasado, sino presente doloroso.

El próximo 30 de agosto, en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, diversos colectivos de búsqueda se darán cita en el espacio recuperado en lo que fue la Glorieta de la Palma, para visibilizar una vez más su dolor, su incansable lucha, su búsqueda que no terminará hasta saber el paradero de su familiar.

En abril de 2022, la palma que desde principios del siglo pasado fue colocada en la avenida Reforma, fue retirada debido al riesgo que representaba por la expansión de un hongo en su tronco. En su lugar, anunciaron las autoridades, se colocaría un ahuehuete. Y ahí, alrededor del nuevo árbol, no en su lugar, los familiares de desaparecidos decidieron renombrar el espacio y a partir de ese momento colocar fotografías y carteles de sus seres queridos, con el ánimo de visibilizarlos y seguir exigiendo al gobierno su búsqueda. Aunque es sabido que las acciones más importantes para encontrarles corren a cargo de las propias familias.