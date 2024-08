Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 24 de agosto de 2024, p. 22

Quito. El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas afirmó ayer que intentó suicidarse en abril para liberarse de la prisión donde se encuentra desde que fue aprehendido durante el asalto a la embajada de México.

En una nueva audiencia de apelación al recurso de habeas corpus, el ex vicemandatario aseveró que el 8 de abril se tomó 60 pastillas para acabar con su vida, razón por la cual fue trasladado a dos hospitales de Guayaquil.

No sé cómo me lograron revivir (...), lo cual me genera mucha frustración porque insisto: yo debería estar muerto , sostuvo quien fuera uno de los líderes del movimiento Revolución Ciudadana.

Glas busca obtener arresto domiciliario y salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca. En la audiencia expuso que las atenciones médicas que recibe en prisión son superficiales, que su salud es frágil y que no están garantizando sus derechos humanos.