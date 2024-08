Stella Calloni

Sábado 24 de agosto de 2024, p. 22

Buenos Aires., El presidente Javier Milei vetó anoche la ley sancionada en el Senado que aumentaba el monto pagado a los jubilados, entre otros beneficios, con el argumento de que el dinero que se gasta en el sistema previsional afecta el presente y futuro de los jóvenes , considerando que los jubilados son descartables , como los pobres e indigentes.

Confirmó que vetará todo , porque los legisladores son irresponsables y los tildó de ser personas que hacen sumas con dificultad; son ignorantes y quieren romper a este gobierno porque si nos va bien estas ratas no vuelven más .

Milei aseguró que son 370 millones de dólares lo que supone este gasto , después de haberse apoderado del Fondo de Garantía en la Administración Nacional de Servicios Sociales, que tenía el sistema previsional para enfrentar situaciones difíciles, que suman millones de dólares y nadie sabe dónde están.

El veto va a ser completo, va a ser total , sostuvo el mandatario ultraderechsita y añadió que no sabe si podrá pagar un bono que aumentaba en algo los pagos a jubilaciones, pero muy por debajo de lo que necesitan para sobrevivir.

Déficit cero a toda costa

Su discurso es discriminatorio y fascista , señalaron algunos medios cuando el presidente sostuvo que mantendrá en cero el déficit fiscal –como pidió el Fondo Monetario Internacional– a costa de los jubilados.

Su socio, el ex presidente Mauricio Macri, de la derechista Propuesta Republicana(PRO), ayer tras reunirse con Milei decidió respaldar públicamente el veto, horas después de haber instruido a los legisladores de la alianza Juntos por el Cambio –que encabeza el PRO– a votar en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei. Esto provocó una ola de debates en esa alianza. Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después salir a decir que estás en contra , escribió en redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.