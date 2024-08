El gobierno brasileño explicó que no firmó el comunicado por no estar de acuerdo con el tono y el contenido del texto . Brasil añadió que es uno de los únicos países que aún dialoga con ambas partes de la política venezolana y debe mantenerse firme en su exigencia de transparencia , indicaron fuentes de la cancillería brasileña consultadas por el portal G1.

En tanto, España y la Unión Europea (UE) afirmaron que no reconocerán el triunfo de Maduro hasta que se publiquen las actas de manera íntegra y el resultado pueda ser verificable .

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, manifestó que Europa no va a reconocer la victoria de Maduro, pese a la reciente sentencia del TSJ que le declara relecto, ya que no hemos visto ninguna prueba. Mientras los resultados no sean verificables, no va a haber reconocimiento de los mismos , señaló Borrell, quien informó que se está trabajando para que los 27 fijen una posición en este sentido.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) reclamó a las autoridades venezolanas completa transparencia , mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó de facto la sentencia del TSJ.

La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) se sumó a los cuestionamientos y llamó a restablecer el orden democrático en el país y el estado de derecho .

La CIDH ha puesto en duda la validez y la integridad del fallo, que considera ajeno a la competencia del TSJ. En este sentido, lamentó en redes sociales que pretenda convalidar los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin la publicación de las actas oficiales.

Los gobernantes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente, felicitaron a Maduro.

En ese contexto, la fiscalía citará a declarar al líder opositor Edmundo González en el marco de una investigación penal en su contra por su responsabilidad en la publicación de resultados electorales en una página web.

Tiene que venir a esta citación , señaló el fiscal general, Tarek William Saab, en una comparecencia ante los medios para complementar las investigaciones abiertas contra él por diversos delitos, ya que está acusado de desobediencia y usurpación de funciones .

Saab señaló que la publicación de resultados electorales puede suponer un delito y acusó a González de usurpar las competencias del CNE. En este sentido, le recriminó que ahora ponga en duda a instituciones que sí consideró buenas para postularse como candidato.