Explicó que no ha acudido a la zona perjudicada porque es una situación que ya se está atendiendo por diversas instancias de su gobierno, la gente ha comenzado a regresar a sus casas y sólo resta una escuela afectada que ya había sido limpiada pero se volvió a anegar.

No voy a la zona, pues es temporada de zopilotes

“¿Y saben por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de zopilotes; entonces, tengo que cuidar la investidura presidencial, o sea, no a Andrés Manuel, ¿no?

“Ya una vez que yo entregue la banda presidencial pues ya voy a ser Andrés Manuel, de Tepetitán, ya. (…) , no me puedo exponer, porque si digo: ‘Voy a Chalco’, ahí va a ir la provocación de los conservadores. Tengo que cuidar eso, pero no quiere decir que no se esté atendiendo a la gente de Chalco”, recalcó.