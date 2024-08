Adrián Ladrón quien encarna a Clov, definió: es el hijo adoptivo de Hamm; es algo que se va descubriendo mientras transcurre la obra porque no tienen una relación de padre e hijo, sino más de tipo amo y esclavo. El hombre tiene vestigios del alguien que tuvo poder y todo el tiempo ordena al joven qué y cuándo hacer algo. Es un vínculo que se presenta como dominación y sumisión; conforme avanza la trama se devela que es un niño que adoptó, que tiene un pasado y no todo es terrible, pues se complementan y necesitan .

El galardonado con el Premio Ariel y uno de los protagonistas, Adrián Ladrón, contó que con El Ghetto, también regresa a sus orígenes, pues con los montajes de esa compañía fue que sucumbió, en su juventud, al llamado hacia la actuación, cuyo enamoramiento llegó por ser un cinéfilo. Busqué ese camino y afortunadamente me he desarrollado en ambos ámbitos y me ha ido bien , afirmó.

Reconoció: es increíble porque es un retrato de la condición humana, de las relaciones familiares, de la vejez, la enfermedad, de la soledad y la fragilidad; son muchos temas profundos que aborda el autor en esta obra, a través de personajes muy complejos .

La obra fársica de Samuel Beckett, con escenografía minimalista y de experiencia íntima, donde se observa a personajes caracterizados de manera exacerbada , se inspira en El rey Lear, de William Shakespeare, y en el libro bíblico de Job, para escenificar lo fúnebre, sin pompa ni palabrería, de la ceremonia trágica de la condición humana.

Sobre los formatos en los que ha consolidado su carrera, Ladrón afirmó: el teatro es mi casa. Siempre me recibe con los brazos abiertos y me siento como pez en el agua; mientras el cine es una aventura que constantemente me reta y quiero seguir ahí; incluso te maltrata, es cruel, abandona, pero te mantiene con el deseo de hacer más. Esa es mi relación con ambas y no podría decir si prefiero estar en uno o en otro .

Adrián Ladrón es titulado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Inbal y ha trabajado en más de 40 puestas en escena con directores como Martín Acosta, Mauricio García Lozano, Agustín Meza y David Gaitán, entre otros. En su trayectoria en cine destacan las películas Crónicas chilangas, donde obtuvo una nominación en 2011 a la Diosa de Plata por revelación masculina, y, por La cuarta compañía ganó el Ariel a mejor actor, en 2017, entre otros reconocimientos.

Cabe mencionar que la Compañía de Teatro El Ghetto, con 29 años de trayectoria, fue fundada por Agustín Meza; tiene más de 25 puestas en escena y más de 800 funciones ofrecidas. Ha participado en más de 25 encuentros nacionales e internacionales y se ha presentado en Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Corea del Sur, Cuba, España, Francia, Holanda, Rumania y Uruguay.

Fin de partida, con temporada del 6 de septiembre al 20 de octubre, tendrá funciones los viernes a las 20 horas, sábados y domingos a las 18 horas en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn.